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Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Петрозаводске

Двоих удалось извлечь из-под завалов.
Ирина Егорова 2025-01-07 00:04:21
© Фото: vkratse_petrozavodsk, Telegram © Видео: vkratse_petrozavodsk, Telegram

В одном из домов Петрозаводска взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП пострадали четыре человека, двоих из них удалось вытащить из-под завалов, сообщили в МЧС РФ.

На месте работают 44 спасателя и 9 единиц техники. Прибыли три бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Инцидент произошел около 22:20 на ул. Луначарского, 19. Прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в Петрозаводске.

«Прокурор города Сергей Кокорев выехал на место происшествия с целью координации действий спецслужб и правоохранительных органов», - передает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

Ведомство оценит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования.

#взрыв #дом #газ #карелия #спасатели #пострадавшие #Скорая помощь #Петрозаводск
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