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Глава канадской провинции предложил купить Аляску на фоне заявлений Трампа

Даг Форд заявил, что не допустит присоединения Канады к США.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 21:59:29
© Фото: Chris Young, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил приобрести Аляску. Такое заявление он сделал на фоне предложения избранного президента США Дональда Трампа о вступлении Канады в состав Соединенных Штатов.

«Знаете, я хочу сделать президенту встречное предложение: давайте мы купим Аляску? А заодно и Миннесоту с Миннеаполисом присоединим. Это просто невозможно», — сказал он.

По его словам, новому главе Белого дома нравится делать такие комментарии и шутить, однако премьер Онтарио «воспринимает все серьезно». Форд добавил, что не допустит присоединения Канады к США.

Ранее Трамп на фоне ухода Трюдо в отставку предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. Главными аргументами он назвал снижение тарифов, налогов и субсидий.

Кроме того, в рождественском обращении Трамп описал «плюсы» становления Канады 51-м штатом.

#сша #Трамп #аляска #Канада #Даг Форд
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