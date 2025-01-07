Президент Турции заявил, что Сирии нанесли ущерб более чем на $500 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ущерб Сирии за 13 лет в более чем 500 миллиардов долларов. Он призвал арабские страны к поддержке в восстановлении страны.

«Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось», — сказал он во время выступления в Анкаре.

Турецкие специалисты, которые работали на месте сообщили, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалась изначально. Эрдоган считает, что мировое сообщество должно внести вклад в восстановление.

Турция поддержала Сирию с момента смены власти в регионе. Ранее Эрдоган заявил, что страна не допустит расчленения Сирии. Кроме того, он отметил, что в случае необходимости Анкара примет меры.