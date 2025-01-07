Трамп обвинил Байдена в конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте на Украине виноват нынешний американский лидер Джо Байден. Он назвал это результатом «фиаско» прошлой администрации.

«Это было фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у нас был настоящий президент, если бы у нас был президент, который знал, что он делает», - ответил он журналистам.

Кроме того, новый глава Белого дома считает, что прошлая администрация допустила много ошибок. В частности, в переговорах о возможном вступлении Украины в НАТО, так как РФ выступала против этого. Он заявил, что «понимает чувства России» в этом вопросе.

«А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — отметил он.

Трамп не впервые жалуется на действия администрации Байдена. Ранее он говорил, что президент США намеренно осложняет процесс перехода власти. Тогда политик пообещал, что скоро законы прежней администрации будут отменены.