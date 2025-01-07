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«Challenger первым отработали»: кто остановил попытку удара на Бердин

Бойцы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» зачистили хутор в Большесолдатском районе Курской области.
Роман Закурдаев 2025-01-07 20:18:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В населенном пункте Большое Солдатское Курской области приходится передвигаться короткими перебежками. В его направлении ВСУ попытались нанести удар. По поселку периодически бьет артиллерия противника, работают дроны-камикадзе.

Населенный пункт под контролем наших войск. Активные бои сейчас идут юго-западнее Большого Солдатского. Движемся дальше по пустым дорогам курского приграничья. Добираемся до командного пункта управления 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Его бойцы отражали попытки атак ВСУ на хутор Бердин.

«Остановили их вот здесь, еще на подходе. Там сожженных три единицы техники точно. Вот раз, два и третья сейчас была видна», - говорит один из наших военнослужащих.

Украинские войска попытались прорваться к Бердину, вероятно, чтобы завладеть тактическим преимуществом. Населенный пункт находится на высоте, удобной для ведения обороны и последующего наступления. Но все попытки ВСУ - это три мощных наката - успехом не увенчались.

У южной окраины Бердина штурмовые группы ведут зачистку. Следим за боевой работой наших бойцов в режиме онлайн. Продолжается зачистка лесопосадок, в которых укрылись остатки украинских войск.

Приходит информация: штурмовики 30-го полка в районе Бердина взяли в плен сразу 13 украинских солдат.

«Нас начали обстреливать на подъезде. Потом мы скрывались в погребе. У нас было много "трехсотых". Нам сказали ждать до ранку», - рассказывает один из них.

Все как один утверждают, что командование их бросило на убой.

«Нас кинули как мясо командиры. Сказали - в оборону. Мы ехали туда, не зная, куда. Потом приехали. Сказали занять село и держать круговую оборону - и все», - говорят пленные.

Вторые сутки по противнику на этом направлении активно работает наша армейская авиация. Штурмовики сбрасывают фугасные авиабомбы.

В деле и расчеты FPV-дронов. Ударные беспилотники жгут натовскую военную технику.

«Танк Challenger первым мы отработали. После этого остановили трал, который осуществлял разминирование дороги для подъезда к нашим позициям. После чего отработали модернизированный Т-62», - рассказывает командир взвода БПЛА с позывным Макар.

Кроме мотострелков 30-го полка наступление ВСУ на Бердин также отражали десантники- дальневосточники и другие подразделения группировки войск «Север».

«Не знаю, на что надеялись. На что-то надеялись, наверно. Скорее всего, это политика больше. Они на своих же минах и подрываются, вчера ночью это наблюдали. Выполняет задачи 30-й полк очень серьезно. Поэтому я думаю, что успех будет за нами», - говорит командир штурмового отряда с позывным Мираж.

В течение всего дня, пока продолжалась окончательная зачистка окраин хутора Бердин, над лесопосадками, куда плотно работала наша артиллерия, поднимались клубы дыма - противник  продолжал нести потери в живой силе и технике.

#Украина #Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #Бердин #большое солдатское #Большесолдатский район
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