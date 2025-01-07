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Володин заявил, что ГД поддержит отказ от бакалавриата в вузах

Уже с 1 сентября 2026 года вузы начнут переход на обновленную систему.
Карина Тазетдинова 2025-01-07 15:35:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Госдуме поддержали отказ от бакалавриата, сообщили на сайте ГД. Кроме того, парламентарии выступают за переход на базовое и специализированное высшее образование с начала следующего учебного года.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что это решение станет «правильным шагом для повышения качества образования». По его словам, будущее России зависит от подготовки кадров.

С 1 сентября 2026 года вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования. Она будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет, специализированный — от 1 до 3 лет. Отмечается, что переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал «Звезде», что несколько вузов уже осваивают новую систему в пилотном порядке.

#в стране и мире #образование #Госдума РФ #володин #Минобрнауки #бакалавриат #специалитет #базовое образование
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