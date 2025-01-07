ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и склады ВСУ. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Удар также нанесли по скоплениям вражеской живой силы и техники в 164 районах. В том числе были уничтожены иностранные наемники.

Для поражения врага задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные беспилотники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.