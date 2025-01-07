Политолог связал отмену визита Келлога в Киев с действиями Зеленского

Недоговороспособность киевского режима и неадекватность шагов, предпринятых Владимиром Зеленским, стали основными причинами переноса визита спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Павел Данилин.

«Украинская сторона продемонстрировала неготовность идти ни на какие диалоги с новой администрацией. Интервью, которое дал Зеленский на днях, буквально пышет злобой и обвинениями. Они показывают, что все идеи Дональда Трампа по какой-либо сделке упираются в категорическое нежелание Зеленского хоть что-то менять в текущей ситуации», - объяснил Данилин.

Кроме того, на рабочие планы Кита Келлога активно влияет пока еще действующая администрация Белого дома, уточнил политолог. Джо Байден стремится максимально усложнить работу Дональду Трампу на украинском треке.

«Текущая администрация Джо Байдена предпринимает все усилия, чтобы новой администрации приходилось в украинском кейсе начинать с разрушенного пространства. То есть никаких возможностей для того самого легкого перехода, который обещал Байден Трампу нет. Наоборот, все усилия команды Байдена направлены на то, чтобы связать руки команде Трампа и ухудшить стартовые позиции», - добавил Павел Данилин.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине, отставной генерал-лейненат Кит Келлог, отложил планы по ознакомительной поездке в Киев и некоторые европейские страны. Келлог поедет туда после инаугурации Дональда Трампа.