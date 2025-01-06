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Экипаж танка Т-80 уничтожил опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Удар наносился с закрытой огневой позиций в густой лесопосадке.
2025-01-06 08:49:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Донецком направлении специальной операции экипаж Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил украинский опорный пункт. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что открытые участки местности боевая машина пересекает на высокой скорости. Благодаря этому разведка противника не успевает отследить перемещение танка.

Удар наносился с закрытой огневой позиций в густой лесопосадке. Ее экипаж быстро покинул после выполнения задачи.

Танкисты работают в круглосуточном режиме, поддерживая действия российских штурмовых отрядов.

Ранее в МО РФ рассказывали, как расчеты ударных беспилотников группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Т-80 #танк #спецоперация #МО РФ #СВО #донецкое направление
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