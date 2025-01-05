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Бойцы показали точное попадание FPV-дрона в боевую машину ВСУ

На опубликованных МО РФ кадрах показана работа наших военнослужащих по уничтожению целей на Красноармейском направлении СВО.
2025-01-05 05:33:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Кадры работы наших военнослужащих показало Минобороны РФ.

На видео расчеты ударных беспилотников уничтожают боевые бронированные машины, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак противника. Таким образом они поддерживают действия наших штурмовиков.

Для уничтожения выявленных целей военнослужащие группировки «Центр» применяют ударные FPV-дроны или сбрасывают боеприпасы с беспилотников.

Ранее наши бойцы при помощи FPV-дрона сбили в воздухе украинский гексакоптер «Баба-Яги». Они показали кадры уничтожения цели от первого лица.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #FPV-дрон #красноармейское направление
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