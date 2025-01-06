В Горловке автомобиль был уничтожен после сброса с украинского БПЛА

Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

Инцидент произошел в Никитовском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ уничтожен гражданский автомобиль в поселке станции Никитовка», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Горловке подросток получил травмы в результате атаки украинского беспилотника. Боевики ударили по остановке общественного транспорта.

Информации, в каком состоянии находится пострадавший 2007 года рождения, не приводится.

Горловка регулярно подвергается обстрелам националистов киевского режима.