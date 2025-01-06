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В Горловке автомобиль был уничтожен после сброса с украинского БПЛА

Накануне ВСУ атаковали при помощи беспилотника автобусную остановку в Горловке, пострадал подросток.
Ян Брацкий 2025-01-06 07:32:53
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

Инцидент произошел в Никитовском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ уничтожен гражданский автомобиль в поселке станции Никитовка», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Горловке подросток получил травмы в результате атаки украинского беспилотника. Боевики ударили по остановке общественного транспорта.

Информации, в каком состоянии находится пострадавший 2007 года рождения, не приводится.

Горловка регулярно подвергается обстрелам националистов киевского режима.

#дрон #ВСУ #Горловка #Приходько
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