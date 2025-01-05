В ДНР подросток пострадал при атаке украинского дрона

В Горловке подросток получил травмы в результате атаки украинского беспилотника. Информация появилась в телеграм-канале управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«За 5 января по состоянию на 22:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц: в населенном пункте Горловка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на остановке общественного транспорта пострадал подросток 2007 года рождения», - говорится в сообщении.

Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший нет.

Горловка и ее окрестности регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Так, в субботу, 4 января, в результате атаки боевиков ВСУ четыре мирных жителя пострадали в поселке Озеряновка и Короленко в ДНР.