Командующий РВСН Каракаев устроил праздник для воспитанников детдомов

В преддверии Нового года Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции «Елка желаний». В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей.

В мероприятии приняли участие артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда». Вместе с приглашенными Дедом Морозом и Снегурочкой они вручили детям подарки и показали театрализованное представление.

В благотворительной акции приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Всего в рамках «Елка желаний» ракетчики вручили подарки более, чем 800 детям. Также они организовали поздравление воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях с участием Деда Мороза.

Ранее замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с дерева открытку девятилетнего Тимофея Афанасьева и исполнил его желание побывать в парке «Патриот». Там мальчик поуправлял танком и вертолетом на тренажерах-симуляторах, прошел полосу препятствий, а также пострелял из исторического и современного оружия.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.