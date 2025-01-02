МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командующий РВСН Каракаев устроил праздник для воспитанников детдомов

Для детей устроили представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, также им вручили подарки.
2025-01-02 03:32:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В преддверии Нового года Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции «Елка желаний». В главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей.

В мероприятии приняли участие артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда». Вместе с приглашенными Дедом Морозом и Снегурочкой они вручили детям подарки и показали театрализованное представление.

В благотворительной акции приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей. Всего в рамках «Елка желаний» ракетчики вручили подарки более, чем 800 детям. Также они организовали поздравление воспитанников подшефных детских домов в ракетных соединениях с участием Деда Мороза.

Ранее замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с дерева открытку девятилетнего Тимофея Афанасьева и исполнил его желание побывать в парке «Патриот». Там мальчик поуправлял танком и вертолетом на тренажерах-симуляторах, прошел полосу препятствий, а также пострелял из исторического и современного оружия.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#дети #Сергей Каракаев #акция «Елка желаний»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 