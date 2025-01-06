Гладков: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в селе Ржевка

Два человека получили ранения в результате атаки украинских боевиков по селу Ржевека в Белогородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия», - написал глава региона.

Пострадавших на скорой доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, уточнил Гладков.

Также из-за атаки националистов выбиты стекла и посечены фасады двух многоквартирных домов и повреждены четыре легковых автомобиля.

Боевики ВСУ продолжают наносить удары по российским территориям, в результате чего зачастую гибнут мирные жители. Накануне в небе над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ.