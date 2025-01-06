Загнали в оперативное окружение: как ВС РФ освобождали Курахово

Флаг России - в Курахово. Западная окраина. Промышленный район города стал для ВСУ последним бастионом обороны.

Во всех районах - на зданиях и улицах - наши триколоры и знамена подразделений, которые участвовали в битве за город.

Ожесточенные бои шли несколько месяцев. Враг цеплялся за каждый угол, отходил в промышленные здания, там пытался обороняться, надеясь удержаться как можно дольше. Все Курахово было одним мощным укрепрайоном. С севера он прикрыт водохранилищем, что ограничивало нашим бойцам возможности для маневров.

Штурмовики 5-й и 110-й бригад группировки войск «Юг» проходили каждый дом. Зачищали целые сети огневых точек - тоннели, подвалы, просачивались в тыл врага. В бою за последние пятиэтажки на окраине города штурмовики подложили две противотанковые мины к подъезду здания. Боевиков, засевших на верхнем этаже, предупредили, что они в ловушке, и предложили сложить орудие. Здание командиры решили подорвать, чтобы не рисковать бойцами.

«На углу находится такая же точка, в которой находилось 12 или 14 человек в подъезде. Тоже предлагали сдаваться - сдаваться не хотели. Начали работать БМП, огнеметами, "Мухами"», - рассказал командир роты с позывным Гуря.

Прежде чем подойти к Курахово, наши подразделения взяли несколько важных в тактическом плане городов и поселков. Максимильяновка - открыла прямую дорогу на город. С севера ВСУ выбили из Старых Тернов и Солнцевки. С юга и юго-запада - из Анновки, Успеновки, сковав силы противника и загоняя его в оперативное окружение, в котором враг по итогу оказался после взятия последнего села - Дальнего. Там 150-я дивизия продвинулась до окраин села Дачное.

Курахово брали планомерно, постепенно заводя и сжимая ВСУ в полукотел. Подразделения Южной группировки войск двигались сразу с трех сторон. Обходили с флангов, избегали лобовых атак, одновременно давя противника с севера, юга и востока. Наши войска рассекли город на две части и двигались вглубь. Так слева был противник, справа - наши части. Штурмовики не только уничтожали врага, но и помогали с эвакуацией мирных жителей - ими боевики прикрывались как живым щитом.

Артиллеристы 238-й бригады отсекали резервы, перерезали пути подвоза, срывали ротации. На удержание позиций ВСУ сосредоточило 26 батальонов - это 15 тысяч солдат. «Элита» - 79-я бригада десантников и 46-я аэромобильная.

Реактивный дивизион обрабатывал подступы к Курахово и сам город. Перед каждым штурмом проводили артподготовку. ВСУ плотно окопались вокруг, по их позициям наша армия постоянно вела работу.

«Ствольная артиллерия работала по самому городу высокоточными боеприпасами. Там танк куда-нибудь за дом заедет - в него реактивкой трудно будет попасть», - рассказал заместитель командира батареи с позывным Красный.

Сеть укреплений противника разбивали и днем, и ночью.

«В город раз в день ездили работать. Когда скопление было пехоты, координаты приходят - мы выезжаем, работаем», - говорит номер расчета с позывным «Колос».

ВСУ, отступая, чтобы замедлить продвижение наших войск, минировали территорию.

«Вот как раз когда это кольцо было кураховское, когда выбивали, когда и контрнаступление их шло, мы отбивали все их подвозы. Приходилось и ближе подъезжать во время наступлений», - рассказал командир орудия с позывным Борода.

Огрызались. Пытались взять под контроль небо. Отправляли дроны-камикадзе. Когда все-таки стали понимать, что город им не удержать - взорвали дамбу. Одними из самых мощных укреплений, где засели ВСУ, были Кураховская ТЭС и Трубный завод. Там сейчас тоже развеваются наши триколоры.

«Больше мы опасались, что они засели в подземных ходах и бомбоубежищах. Вот как раз-таки центральный вход, в который открывались ворота», - показывает начальник штаба с позывным Фугас.

«Сдавать» Курахово быстро руководство ВСУ не собиралось. Отступать не давали, преследуя, правда, больше не военные, а имиджевые, политические цели. Когда разгром стал еще более явным - вывели все свои боеспособные части, оставив на позициях простых мобилизованных. Но и они, осознав свою незавидную участь, некоторые - сдались в плен. Другие - бросали позиции, игнорируя приказы сдерживать натиск наших штурмовиков.

«Противник не ожидал, что мы к нему так быстро зайдем. Бежать ему уже некуда», - говорит штурмовик с позывным Бродяга.

Солдаты ВСУ отходили по единственному маршруту на запад - через долину реки Волчья. Эта местность после взрыва дамбы Кураховского водохранилища оказалась подтопленной и непригодной для отвода вооружения и техники. В спешке двигались малыми группами. Но и там их выслеживали и накрывали.

ВСУ не считались с потерями. По данным Минобороны, наши бойцы уничтожили 80 процентов личного состава противника - это 12 тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и вооружения. Министр обороны Андрей Белоусов уже поздравил бойцов с этой победой.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», - говорится в телеграмме главы Минобороны России.

Взятие Курахово расчистило выход к границам Днепропетровской области. К тому же, контроль над городом позволит давить на вражеский гарнизон Красноармейска. Его сейчас активно штурмуют.