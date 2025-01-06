На Украине зафиксировали вспышку метапневмовируса, передает 360.ru со ссылкой на президента Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессора Ольгу Голубовскую. С начала сезона уже обнаружено 13 случаев.

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев», — написала она в Facebook*.

По ее словам, заболевших гораздо больше — пока они официально не подтверждены. В частности, из-за вируса могут развиваться болезни верхних и нижних дыхательных путей. Кроме того, метапневмовирус опасен для всех возрастов, однако основной группой риска являются дети и пожилые люди.

Ранее врач-педиатр Юлия Сиверцова объяснила «Звезде», что метапневмовирус считается аналогом птичьего гриппа, но имеет более высокий риск перерасти в пневмонию. Она напомнила, что вирус существует уже не первую сотню лет, но выделен был в 2000-м году — новым его считать неправильно.

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