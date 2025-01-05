Врач объяснила, кто находится в группе риска по метапневмовирусу

Метапневмовирус считается аналогом птичьего гриппа, но имеет более высокий риск перерасти в пневмонию. Чаще всего затрагивает заболевание людей с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказала «Звезде» врач-педиатр Юлия Сиверцова.

«Когда человек заражается этим вирусом, у него есть очень высокий риск перерастания вирусной инфекции в пневмонию. Но после того, как человечество во всем мире прошло ковид, где этот вирус, попадая в кровь человека после симптомов ОРВИ, а то и практически в первые и вторые сутки мог вызвать тяжелейшую пневмонию, которую невозможно было вылечить ничем, я думаю, что сейчас придаваться какой-то непонятной панике просто нет смысла», - объяснила специалист.

Она отметила, что этот вирус не имеет характерных отличий от других подобных вирусов и респираторных заболеваний. Также неправильно называть его новым вирусом в 2025 году. По словам Сиверцовой, он существует уже не первую сотню лет, но выделен был в 2000 году.

«Он, как правило очень опасен для младенцев и для маленьких детей до 5 лет. По статистике, значит, в России этот вирус встречается, но редко», - рассказала Сиверцова.

Она также добавила, что в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, перенесшие какие-либо тяжелые травмы.

Ранее в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Из-за резкого роста заболеваемости многие больницы в стране оказались переполнены.