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Врач объяснила, кто находится в группе риска по метапневмовирусу

По словам специалиста, в группе риска находятся младенцы, дети до пяти лет и пожилые люди.
Игнат Далакян 2025-01-05 15:36:36
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Метапневмовирус считается аналогом птичьего гриппа, но имеет более высокий риск перерасти в пневмонию. Чаще всего затрагивает заболевание людей с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказала «Звезде» врач-педиатр Юлия Сиверцова.

«Когда человек заражается этим вирусом, у него есть очень высокий риск перерастания вирусной инфекции в пневмонию. Но после того, как человечество во всем мире прошло ковид, где этот вирус, попадая в кровь человека после симптомов ОРВИ, а то и практически в первые и вторые сутки мог вызвать тяжелейшую пневмонию, которую невозможно было вылечить ничем, я думаю, что сейчас придаваться какой-то непонятной панике просто нет смысла», - объяснила специалист.

Она отметила, что этот вирус не имеет характерных отличий от других подобных вирусов и респираторных заболеваний. Также неправильно называть его новым вирусом в 2025 году. По словам Сиверцовой, он существует уже не первую сотню лет, но выделен был в 2000 году.

«Он, как правило очень опасен для младенцев и для маленьких детей до 5 лет. По статистике, значит, в России этот вирус встречается, но редко», - рассказала Сиверцова.

Она также добавила, что в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, перенесшие какие-либо тяжелые травмы.

Ранее в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека. Из-за резкого роста заболеваемости многие больницы в стране оказались переполнены.

#Китай #Вирус #заболевание #заболеваемость #наш эксклюзив #группа риска #метапневмовирус
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