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Диетолог рассказала, как вернуться к нормальному рациону после поста

Со второго дня можно понемногу добавлять в рацион легкий животный белок.
Владимир Рубанов 2025-01-06 16:00:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После жесткого варианта поста, например, сухоядения, лучшее решение - не пытаться съесть в первый же день животный белок, заявила «Звезде» диетолог Нурия Дианова.

«В первый день нужно есть зерновые, клетчатку, но все термообработанное. Нужно дать возможность желудочно-кишечному тракту привыкнуть сначала к форме пищи, а уже потом к составу», - рассказала специалист.

Со второго дня можно понемногу добавлять в рацион легкий животный белок. Сначала - рыбу. В третий - вводить курицу. И только на 4-5 день можно добавить красное мясо, если человек его употребляет.

«И таким образом вернуться по "правилу тарелки" в привычный рацион, где у нас есть примерно четыре приема пищи, и в каждом есть какой-то вид белка: как растительного, так и животного», - порекомендовала Дианова.

При возврате в рацион молочных продуктов нужно помнить, что домашний творог жирный.

«Поэтому проще взять 5-процентный творог и добавить к нему хороший углевод, например, печенье, сделать густой смузи из банана и замороженной клубники. Я бы вот так, поэтапно, каждый день вводила продукты. Это самый разумный подход к своему здоровью», - рассказала диетолог.

7 января православные христиане празднуют Рождество. В канун этого праздника, вечером 6 января, заканчивается Рождественский пост. В эту ночь пройдут праздничные службы и работу транспорта в Москве продлят. Метро и МЦК будут открыты до 02.00, МЦД - до 03.00, а 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 03.30.

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