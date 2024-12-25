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Проезд в Москве будет бесплатным в новогоднюю ночь

Работу транспорта продлят в Новый год и Рождество.
Владимир Рубанов 2024-12-25 14:22:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Проезд на метро, Московском центральном кольце (МЦК) и наземном городском транспорте будет бесплатным в ночь с 31 декабря на 1 января в период с 20:00 до 06:00. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В это время будут работать 140 самых популярных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Поезда на МЦД будут ходить до 3 часов ночи.

В Рождество, в ночь с 6 на 7 января, метро и МЦК будут открыты до 2:00, МЦД - до 3:00, а 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 03:30.

Парковка на улицах города будет бесплатной с 30 декабря по 8 января. Это не относится к парковкам со шлагбаумом.

С понедельника в России началась шестидневная рабочая неделя - последняя в 2024 году. Праздничные выходные дни продлятся с 29 декабря по 8 января, а потом будет два рабочих дня.

Пенсии в России выплатят до 28 декабря включительно тем, кто получает их через банк с 1 по 9 января.

#Москва #Новый год #транспорт #Рождество #праздники #бесплатный проезд
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