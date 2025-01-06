Онищенко заявил, что мир забудет об антибиотиках через 25 лет

Мир забудет об антибиотиках уже через 25 лет. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал заявления своей коллеги из Великобритании Салли Дэвис, которая в интервью газете Guardian предрекла гибель до 2050 года около 40 миллионов человек по всему миру из-за резистентности к антибиотикам.

«Я могу сделать другой прогноз. Через 25 лет об антибиотиках будут вспоминать только в исторических монографиях, посвященных истории развития здравоохранения не только в России, но и в других странах мира. Этот прогноз имеет больше оснований под собой», - сказал Онищенко.

Проблема устойчивости к антибиотикам не нова, отметил он. Она началась с 40-х годов прошлого века, когда был изобретен пенициллин.

«Тема не новая, но вот такое залихватское название цифры в 40 миллионов, я бы от нее воздержался. Она ничем не обоснована, просто "ляпнула". Антибиотики разрабатываются, но и другие препараты в течение следующих 25 лет будут придуманы», - высказал свое мнение Геннадий Онищенко.

В своем интервью Салли Дэвис ссылается на результаты исследований, согласно которым, в ближайшие годы в мире появится супербактерия, устойчивая к большинству противомикробных препаратов.

По словам Дэвис, основная группа риска - пожилые люди. Смертность среди них возрастет на 80%, предупредила она.