МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Онищенко заявил, что мир забудет об антибиотиках через 25 лет

Ранее экс-главный санитарный врач Великобритании Салли Дэвис допустила смерть более 40 миллионов человек в ближайшие 25 лет из-за резистентности к антибиотикам.
Ян Брацкий 2025-01-06 13:27:22
© Фото: IMAGO Michael Bihlmayer, www.imago-images.de, Global Look Press

Мир забудет об антибиотиках уже через 25 лет. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал заявления своей коллеги из Великобритании Салли Дэвис, которая в интервью газете Guardian предрекла гибель до 2050 года около 40 миллионов человек по всему миру из-за резистентности к антибиотикам.

«Я могу сделать другой прогноз. Через 25 лет об антибиотиках будут вспоминать только в исторических монографиях, посвященных истории развития здравоохранения не только в России, но и в других странах мира. Этот прогноз имеет больше оснований под собой», - сказал Онищенко.

Проблема устойчивости к антибиотикам не нова, отметил он. Она началась с 40-х годов прошлого века, когда был изобретен пенициллин.

«Тема не новая, но вот такое залихватское название цифры в 40 миллионов, я бы от нее воздержался. Она ничем не обоснована, просто "ляпнула". Антибиотики разрабатываются, но и другие препараты в течение следующих 25 лет будут придуманы», - высказал свое мнение Геннадий Онищенко.

В своем интервью Салли Дэвис ссылается на результаты исследований, согласно которым, в ближайшие годы в мире появится супербактерия, устойчивая к большинству противомикробных препаратов.

По словам Дэвис, основная группа риска - пожилые люди. Смертность среди них возрастет на 80%, предупредила она.

#Онищенко #наш эксклюзив #антибиотики #супербактерия #резистентность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 