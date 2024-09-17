В РАН рассказали о средстве от супербактерий на основе природного белка

Ученые Института биологии гена РАН создают альтернативу антибиотикам. Они разрабатывают лекарство на основе аналога лактоферина. Это природный белок, против которого бессильны так называемые супербактерии.

«Он присутствует в грудном молоке в больших количествах и нужен для того, чтобы оградить новорожденных от вирусов. Устойчив к различным микроорганизмам. Они к нему не привыкают в большинстве своем. На его основе можно делать и лекарственные средства, и средства медицинского назначения, и для взрослых тоже», - рассказывает заместитель директора Института биологии гена РАН Елена Садчикова.

Работа пока находится на стадии исследований.

Супербактерия - это микроорганизм, который выработал стойкость к лекарственным препаратам - так называемую резистентность. Мутировали бактерии, которые вызывают пневмонию, туберкулез и менингит. Ученые прогнозируют, что к 2050 году супербактерии будут убивать 10 миллионов человек ежегодно.

«Что хуже всего - бактерии могут делиться генетической информацией, могут ее распространять. Тем самым они могут приобрести коллекцию резистентности, набор необходимых генов», - говорит руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

При ОРВИ антибиотики бесполезны, поэтому Минздрав России признал устаревшими больше полутысячи стандартов медпомощи. Теперь лечить простуду положено только антивирусными препаратами, список которых расширили.

«Последние годы, когда был ковид, показали, что мы достаточно широко использовали антибактериальные препараты, антибиотики, когда это было не нужно. Иногда в высоких дозировках, иногда в недостаточных, и прерывали курсы лечения», - говорит главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Тем временем супербактерия атакует детей в отделениях интенсивной терапии для недоношенных младенцев по всему миру. Она вызывает сепсис, пишет Politico.

Патоген известен как NRCS-A. Супербактерия впервые была обнаружена во Франции около 10 лет назад, но существует она, вероятно, гораздо дольше.

В британских роддомах исследование показало, что каждый пятый образец - это бактерии из рода стафилококков. Их нашли в детских кроватках, инкубаторах и на медоборудовании.

«Пришел человек в роддом, руки не в перчатках. Дотронулся до дверцы какой-нибудь. Эту дверцу в течение часа не обработали. У нас с вами на руках живет стафилококк. Он попадает туда. А в отделении находится ребеночек, который болеет, допустим, пневмонией. Ему дают антибиотики. У бактерии вырабатывается способность выжить. Эти бактерии размножаются и остаются у человека. Потом он их передает другим», - рассказывает врач-педиатр Евгений Тимаков.

Врачи говорят, что в России супербактерий у новорожденных пока не находили. И добавляют - заразу не победить. Антибиотики мы используем меньше века, а бактерии живут миллиарды лет. Так что придется подстраиваться.