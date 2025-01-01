Масштабный сбой в работе Telegram произошел в начале 2025 года

В работе Telegram произошел масштабный сбой в самом начале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который следит за сбоями и отключениями на популярных интернет-ресурсах.

Пользователи пожаловались на сбои при попытке соединения с сервером и отправке сообщений. Проблемы возникли сразу после наступления 2025 года.

До этого сбой в работе Telegram произошел 3 октября. У пользователей не загружались чаты и каналы, это наблюдалось как в мобильной, так и в компьютерной версии.