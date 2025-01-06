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Российские войска освободили Даченское в ДНР

Националистов из села выбили подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-06 12:08:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что выбить националистов из села удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ освободили город Курахово в ДНР. Там киевский режим потерял более 12 человек или 80% личного состава.

После взятия населенного пункта российские войска вышли на оперативный простор.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #Донбасс #освобождение #Центр #Даченское
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