В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен из-за надвигающейся снежной бури в Вашингтоне. Об этом сообщила мэр города на официальном сайте Мюриэл Боузер. Особый режим будет действовать как минимум до конца 7 января.

Пик снегопада прогнозируется с 4 утра до 10 утра 6 января. В сообщении жителей Вашингтона предупреждают о закрытии государственных школ округа Колумбии и советуют не парковать автомобили на маршрутах движения экстренных служб.

Мощный снежный буран, по прогнозам синоптиков, затронет как минимум 12 штатов в США и коснется 62 миллионов человек. Непогода принесет шторм, сильный снегопад и даже грозы.

Как передавало ранее CNN, большее количество снега выпадет в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния. Возможны перебои с электричеством.