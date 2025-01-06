МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

Прогнозируется шторм, сильный снегопад и даже грозы, непогода продлится до понедельника, 6 января. В зоне риска - 62 миллиона человек из 12 штатов США.
Ирина Егорова 2025-01-06 01:20:57
© Фото: Niyi Fote via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен из-за надвигающейся снежной бури в Вашингтоне. Об этом сообщила мэр города на официальном сайте Мюриэл Боузер. Особый режим будет действовать как минимум до конца 7 января.

Пик снегопада прогнозируется с 4 утра до 10 утра 6 января. В сообщении жителей Вашингтона предупреждают о закрытии государственных школ округа Колумбии и советуют не парковать автомобили на маршрутах движения экстренных служб.

Мощный снежный буран, по прогнозам синоптиков, затронет как минимум 12 штатов в США и коснется 62 миллионов человек. Непогода принесет шторм, сильный снегопад и даже грозы.

Как передавало ранее CNN, большее количество снега выпадет в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния. Возможны перебои с электричеством.

#буран #Вашингтон #снег #Непогода #снегопад #режим ЧС #Мюриэл Боузер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 