МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: пятая часть жителей США столкнется с мощной снежной бурей

Дарина Криц 2025-01-05 03:42:24
© Фото: Csu Cira Noaa Globallookpress

На Соединенные Штаты движется мощная снежная буря, которая коснется пятой части всего населения - 62 миллиона человек. Прогнозируется шторм, сильный снегопад и даже грозы, непогода продлится до понедельника, 6 января. Такие данные опубликовал телеканал CNN.

«Мощный зимний шторм, который должен обрушить шквал сильного снегопада, льда, дождя и гроз на 1300-мильную полосу США, затронет, по оценкам, 62 миллиона человек, начиная с субботнего дня и продолжаясь до понедельника», - уточнило СМИ.

Приводятся данные, что грядущий буран обрушится как минимум на 12 штатов. Большее количество снега выпадет в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния. 

Непогода может вызвать перебои с электричеством на обширной территории. При этом в американских регионах с более теплым климатом могут возникнуть грозовые бури и дожди.

От непогоды в Соединенных Штатах даже гибнут люди, как это и произошло в 2022 году. Тогда во время зимнего шторма скончались 28 человек.

#в стране и мире #сша #шторм #Непогода #снежная буря
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 