CNN: пятая часть жителей США столкнется с мощной снежной бурей

На Соединенные Штаты движется мощная снежная буря, которая коснется пятой части всего населения - 62 миллиона человек. Прогнозируется шторм, сильный снегопад и даже грозы, непогода продлится до понедельника, 6 января. Такие данные опубликовал телеканал CNN.

«Мощный зимний шторм, который должен обрушить шквал сильного снегопада, льда, дождя и гроз на 1300-мильную полосу США, затронет, по оценкам, 62 миллиона человек, начиная с субботнего дня и продолжаясь до понедельника», - уточнило СМИ.

Приводятся данные, что грядущий буран обрушится как минимум на 12 штатов. Большее количество снега выпадет в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

Непогода может вызвать перебои с электричеством на обширной территории. При этом в американских регионах с более теплым климатом могут возникнуть грозовые бури и дожди.

От непогоды в Соединенных Штатах даже гибнут люди, как это и произошло в 2022 году. Тогда во время зимнего шторма скончались 28 человек.