Подводники-североморцы исполнили мечту школьника из Мурманской области

Новогоднее настроение детям по всей стране создает благотворительная акция «Елка желаний». Мальчик из Мурманской области получил незабываемый подарок от командования Северным флотом. Артем Мухаметшин хотел побывать на борту подводной лодки и увидеть, как моряки несут службу.

Мальчик впервые ступает на борт дизель-электрической подлодки «Калуга». Экскурсия с центрального поста управления, откуда подают команды на погружение, всплытие, управляют движением, проводят стрельбы и дальше по отсекам.

«Калуга» - подлодка с историей. Субмарина уже 30 с лишним лет несет морские вахты на Северном флоте. Успешно выполняет боевые задачи в Баренцевом, Норвежском морях. Участвует в дальних походах, в морских парадах, учениях в полигонах боевой подготовки. И впервые - в новогодней акции «Елка желаний».

«Мы просто ждали того заветного звонка, когда нам скажут: "Собирайтесь, мы за вами выезжаем и везем вас на подводную лодку"», - рассказала специалист по социальной работе Юлия Ушакова.

Благотворительная акция в стране проходит с 2018-го года. Она объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Дарить подарки детям в трудной жизненной ситуации.

«Мы очень рады, что у нашего подрастающего поколения такие желания появляются, как посещение подводной лодки, знакомство с бытом и жизнью моряков-подводников», - поделился замкомандира бригады подводных лодок по военно-политической работе Амиран Шубладзе.

Артему вручили памятный адрес, медаль в честь 90-летия бригады подводных лодок и торжественно посвятили в моряки-подводники. Впрочем, экскурсия по субмарине «Калуга», хотя и оставляет впечатление, на выбор будущей профессии все же не влияет. Артем по-прежнему хочет стать полицейским.