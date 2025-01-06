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Политолог объяснил причины возможной отставки Трюдо

По словам эксперта, Джастин Трюдо не вписался в конструкцию сегодняшней большой политики.
Сергей Лебедев 2025-01-06 11:31:31
© Фото: Spencer Colby, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо является лидером, который совсем не вписывается в конструкцию сегодняшней большой политики. Он находится не на своем месте и поэтому должен покинуть пост главы правительства. Такую точку зрения в беседе со «Звездой» высказал политолог Сергей Маркелов.

«Канада - не политический игрок. Канада на задворках. Огромная страна с хорошим бэкграундом, хорошими соседями... Канада - "политический лузер", который не нашел свою политическую субъектность в новом политическом мире», - отметил эксперт.

По словам политолога, все то, что делал Джастин Трюдо, является чередой политических ошибок.

«При этом внутренняя политика Канады хорошая. Экономика мощная. Внутри Канады достаточно все неплохо. Просто страны нет на политической карте. Вот чего не смог сделать Трюдо. Поэтому его поддавливает и южный сосед. Он понимает, что это давление будет усиливаться. Думаю, перспективы будут печальные», - добавил Сергей Маркелов.

Он не исключил, что «вбросом» об отставке хотят выяснить, готовы ли элиты внутри страны сплотится вокруг Джастина Трюдо и дать ему второй шанс.

Напомним, ранее стало известно, что канадский премьер-министр в ближайшее время может объявить о своем уходе с поста председателя правящей Либеральной партии.

#Канада #Джастин Трюдо #премьер-министр #отставка #наш эксклюзив
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