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Globe and Mail: Трюдо намерен покинуть пост лидера Либеральной партии

Не исключено, что политик объявит об этом уже сегодня.
Сергей Лебедев 2025-01-06 09:50:09
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Global Look Press

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ближайшее время может объявить о своем уходе с поста председателя правящей Либеральной партии. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Globe and Mail.

«Трюдо может уже в понедельник объявить об отставке»,- говорится в публикации.

Отмечается, что уход Джастина Трюдо с поста лидера правящей партии в перспективе может привести к его отставке с должности премьер-министра.

На днях сообщалось, что в Канаде резко упал уровень доверия Джастину Трюдо. В данный момент он составляет 17,4%. А Либеральную партию, возглавляемую премьер-министром, поддерживают 21,3% жителей страны.

При этом Консервативной партии доверяют 47% населения, а ее лидеру Пьеру Пуальевру - 40%.

#в стране и мире #Канада #Джастин Трюдо #отставка #Оттава #либеральная партия
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