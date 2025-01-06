Украинские националисты 24 раза за сутки атаковали территорию ДНР

Украинские боевики 24 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по ней 79 боеприпасов. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР.

«Двадцать четыре вооруженные атаки на горловском направлении», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал подросток. Украинские националисты атаковали остановку общественного транспорта, где и находился подросток 2007 года рождения. Также за минувшие сутки повреждения получили один автомобиль, два дома и объект гражданской инфраструктуры.

Горловка и ее окрестности регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.

Накануне от удара украинского дрона по машине на трассе Донецк - Горловка пострадали четыре сотрудника СМИ, еще один журналист погиб - это корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.