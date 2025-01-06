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Украинские националисты 24 раза за сутки атаковали территорию ДНР

В результате атак ранен подросток 2007 года рождения.
Ирина Егорова 2025-01-06 00:50:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Украинские боевики 24 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по ней 79 боеприпасов. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР.

«Двадцать четыре вооруженные атаки на горловском направлении», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал подросток. Украинские националисты атаковали остановку общественного транспорта, где и находился подросток 2007 года рождения. Также за минувшие сутки повреждения получили один автомобиль, два дома и объект гражданской инфраструктуры.

Горловка и ее окрестности регулярно подвергается атакам украинских беспилотников.

Накануне от удара украинского дрона по машине на трассе Донецк - Горловка пострадали четыре сотрудника СМИ, еще один журналист погиб - это корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. 

#боеприпасы #ДНР #беспилотники #ВСУ #атака #Украинские националисты
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