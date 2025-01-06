МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Guardian: повышение уровня моря угрожает 13 нефтяным портам мира

Затопление крупнейших мировых нефтяных портов может произойти к 2070 году, если разрушатся ледяные щиты в полярных областях.
Ирина Егорова 2025-01-06 00:16:52
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

Если уровень моря повысится на метр, то 13 крупнейших в мире нефтяных порта могут оказаться под водой. Об этом сообщает The Guardian. Исследование провели шведские климатологи из организации ICCI.

В зону риска попадают порты в КНР, Нидерландах, ОАЭ, Республике Корея, России (Усть-Луга), Саудовской Аравии, Сингапуре и США.

По оценкам экспертов, ситуация может стать катастрофической к 2070 году, когда разрушатся ледяные щиты в полярных областях. А к 2100 году, вероятно, повышение уровня моря на три метра.

«В конечном итоге это проигранная битва. Со временем нужно продолжать строить эти морские стены, которые будут выше», - прокомментировал эксперт Мюррей Уорти.

Если описываемая ситуация станет реальностью, то значительный ущерб будет нанесен причалам, нефтехранилищам, заводам и другой инфраструктуре.

Ранее ученые выяснили, когда в Арктике полностью исчезнет лед. Тогда наступит «зловещая эпоха» для жителей планеты. 

#в стране и мире #климат #нефть #вода #Потоп #океан #порты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 