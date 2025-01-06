Guardian: повышение уровня моря угрожает 13 нефтяным портам мира

Если уровень моря повысится на метр, то 13 крупнейших в мире нефтяных порта могут оказаться под водой. Об этом сообщает The Guardian. Исследование провели шведские климатологи из организации ICCI.

В зону риска попадают порты в КНР, Нидерландах, ОАЭ, Республике Корея, России (Усть-Луга), Саудовской Аравии, Сингапуре и США.

По оценкам экспертов, ситуация может стать катастрофической к 2070 году, когда разрушатся ледяные щиты в полярных областях. А к 2100 году, вероятно, повышение уровня моря на три метра.

«В конечном итоге это проигранная битва. Со временем нужно продолжать строить эти морские стены, которые будут выше», - прокомментировал эксперт Мюррей Уорти.

Если описываемая ситуация станет реальностью, то значительный ущерб будет нанесен причалам, нефтехранилищам, заводам и другой инфраструктуре.

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