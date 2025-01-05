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Эксперт дал советы, как обезопаситься от нежелательных платных подписок

Пользователи могут ограничить списание средств на любые услуги, кроме оплаты сотовой связи.
Сергей Лебедев 2025-01-05 09:22:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обезопасить себя от нежелательных платных подписок на мобильные сервисы можно с помощью специальных приложений, в которых отображаются все подключенные услуги. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Есть еще более простой способ - это установка запрета на мобильном операторе по списыванию средств на любые иные услуги, помимо сотовой связи. Ставите этот запрет и никакие сервисы не могут быть оплачены с баланса мобильного оператора», - отметил эксперт.

По его словам, такая услуга есть у всех крупных мобильных операторов. Она, отметил Генрих Девяткин, работает очень хорошо.

Если деньги за подписку уже списали, то вернуть их крайне сложно. Для этого придется обращаться в суд.

Напомним, ранее Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказывал, что делать при утечке персональных данных. По его словам, утечки могут происходить из-за недобросовестных сотрудников организаций.

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