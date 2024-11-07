МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснил, что делать при утечке персональных данных в Сеть

По словам заместителя директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ, утечки могут происходить из-за недобросовестных сотрудников организаций.
Алексей Курильченко 2024-11-07 08:40:03
© Фото: Jens Büttner, ZB, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Утечки персональных данных, с которыми столкнулся практически каждый россиянин, зачастую происходят через медучреждения, где пациенты оставляют информацию о себе. Каждая клиника оперирует с огромными массивами данных, которые не всегда защищены от злоумышленников. Об этом «Звезде» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Любое медучреждение в процессе работы с пациентами обрабатывает большое количество персональных данных. Среди платных учреждений ведется "борьба за клиента". После обращения в клинику ваши данные заносятся в базу и вы даете согласие на их обработку. То, что происходит далее, очень сложно проконтролировать. Вероятнее всего, недобросовестные сотрудники этих организаций продают эти данные конкурентам», - рассказал Девяткин.

Такие утечки могут использоваться конкурентами для рассылки рекламы. Отследить их очень сложно - из-за огромного массива данных, с которыми работают клиники.

«Если вы увидели свои персональные данные на каком-то официальном ресурсе, то можно связаться с владельцем и потребовать прекратить размещение. В свободной форме пишется заявление - главное, подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этих данных. Если же это страница без "опознавательных знаков", то можно подать жалобу в Роскомнадзор, чтобы они предприняли меры для блокировки ресурса, который незаконно распространяет персональные данные», - рассказал Девяткин.

Ранее заместитель председателя правления одной из финансовых организаций Станислав Кузнецов заявил, что с утечками персональных данных столкнулись 90% взрослых россиян. За последние два года главными основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения.

#роскомнадзор #наш эксклюзив #утечка данных #генрих девяткин #НИУ МИЭТ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 