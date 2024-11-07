Эксперт объяснил, что делать при утечке персональных данных в Сеть

Утечки персональных данных, с которыми столкнулся практически каждый россиянин, зачастую происходят через медучреждения, где пациенты оставляют информацию о себе. Каждая клиника оперирует с огромными массивами данных, которые не всегда защищены от злоумышленников. Об этом «Звезде» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Любое медучреждение в процессе работы с пациентами обрабатывает большое количество персональных данных. Среди платных учреждений ведется "борьба за клиента". После обращения в клинику ваши данные заносятся в базу и вы даете согласие на их обработку. То, что происходит далее, очень сложно проконтролировать. Вероятнее всего, недобросовестные сотрудники этих организаций продают эти данные конкурентам», - рассказал Девяткин.

Такие утечки могут использоваться конкурентами для рассылки рекламы. Отследить их очень сложно - из-за огромного массива данных, с которыми работают клиники.

«Если вы увидели свои персональные данные на каком-то официальном ресурсе, то можно связаться с владельцем и потребовать прекратить размещение. В свободной форме пишется заявление - главное, подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этих данных. Если же это страница без "опознавательных знаков", то можно подать жалобу в Роскомнадзор, чтобы они предприняли меры для блокировки ресурса, который незаконно распространяет персональные данные», - рассказал Девяткин.

Ранее заместитель председателя правления одной из финансовых организаций Станислав Кузнецов заявил, что с утечками персональных данных столкнулись 90% взрослых россиян. За последние два года главными основными источниками утечек стали интернет-магазины и медицинские учреждения.