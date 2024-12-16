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Российские бойцы эвакуировали жителей Веселого Гая на багги

Вначале наши военнослужащие использовали багги, а потом, когда дорога стала безопаснее, посадили мирных жителей в микроавтобус высокой проходимости.
2024-12-16 16:46:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России эвакуировали мирных жителей из населенного пункта Веселый Гай в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает МО РФ. 

На первом этапе эвакуации российские военные использовали багги. Таким образом удалось перевезти более десятка человек. Это было сделано несмотря на то, что село находится под постоянным обстрелом, а в воздухе все время присутствуют украинские беспилотники. 

«Из так называемой "красной" зоны в "желтую" наши бойцы вывозили мирных жителей на багги, небольшими партиями. Там им предоставили теплое помещение, первую медицинскую помощь, горячий чай, фрукты и сладости», - говорится в сообщении.

После этого мирных жителей эвакуировали и из «желтой» зоны, посадив их на микроавтобус повышенной проходимости. Их привезли в пункт временного содержания ДНР. Там жителей Веселого Гая ждали горячий ужин, уютные комнаты и теплые душевые.

Безопасность на маршрутах движения во время эвакуации обеспечивал взвод военной полиции, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее МО РФ показало кадры водружения триколора в освобожденном Веселом Гае. Местом для установки российского флага выбрали уничтоженный украинский бронеавтомобиль.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #мирные жители #эвакуация #Веселый Гай
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