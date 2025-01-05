WAFA: военные Израиля убили 10 палестинских журналистов за декабрь

За прошедший месяц (декабрь 2024 года) израильские военнослужащие убили не менее 10 палестинских сотрудников СМИ, совершив 84 преступления и правонарушения в отношении них. Об этом сообщило информационное агентство Палестины WAFA со ссылкой на профсоюз палестинских журналистов.

«Израильские военные совершили 84 нарушения и преступления против палестинских журналистов в течение предыдущего месяца. Большинство этих инцидентов произошло в секторе Газа, где были убиты 10 журналистов», - привели данные журналисты.

Уточняется, что пять человек погибли при нападении на них, когда они находились в автомобиле и вели прямую трансляцию. Еще пятеро получили тяжелые ранениях осколками и огнестрельным оружием. Кроме того, скончались восемь членов семей журналистов. Большая часть трагических случаев произошла в секторе Газа.

Кроме того, сотрудники СМИ часто подвергаются различного рода насилию и давлению, включая запугивание и воздействие токсичным слезоточивым газом, угрозы оружием, судебные преследования и штрафы, ограничения на перемещение.

Кроме того, телеканал Al Jazeera привел данные о гибели не менее 66 палестинцев при атаках ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) на сектор Газа. Со ссылкой на медицинские и спасательные службы Газы сотрудники катарского телеканала уточнили, что израильтяне совершили в субботу 30 нападений по всему палестинскому анклаву, среди погибших много детей.

В середине сентября 2024 года в Палестине назвали число погибших журналистов с начала эскалации конфликта с Израилем. Ими оказались 173 сотрудника СМИ.