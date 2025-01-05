ЦАХАЛ заявил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

В сообщении поясняется, что ракету успели перехватить до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля. В районе населенного пункта Тальмей-Элазар, который располагается недалеко от городов Хадера и Кейсария в центральной части страны, объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ракетной атаки.

Ранее Израиль также сообщил о повреждении КПП в результате ракетной атаки из сектора Газа. Через этот пункт в Газу поступала гуманитарная помощь, уточнили в ЦАХАЛ.