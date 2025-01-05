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Армия Израиля сообщила о повреждении КПП выпущенной из Газы ракетой

Выпущенная из Газы ракета повредила не только КПП, но и стоявшие там грузовики с гуманитарной помощью.
Марина Крижановская 2025-01-05 02:44:22
© Фото: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о повреждении контрольно-пропускного пункта «Эрез», через него в сектор Газа поступала гуманитарная помощь.

Повреждения возникли из-за выпущенной 4 января из палестинского анклава ракеты. Кроме самого пункта пропуска, пострадали еще стоящие там грузовики.

«После падения снаряда в районе КПП "Эрез" Управления контрольно-пропускных пунктов Министерства обороны были выявлены попадания, которые нанесли ущерб как району КПП, так и прилегающему к нему комплексу гуманитарных грузовиков», - уточнила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская армия привела данные. что с начала декабря 2024 года через этот КПП в сектор Газа въехали свыше 1,2 тысячи грузовиков с гуманитарным грузом. Среди доставляемых товаров были продукты питания, вода, а также медицинские принадлежности и оборудование для укрытия.

Первого января представители радикального палестинского движения ХАМАС выпустили две ракеты по Израилю из сектора Газа. Одну из них удалось перехватить. Вторая разорвалась в незаселенной местности. 

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #КПП "Эрез"
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