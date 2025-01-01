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Радикалы выпустили две ракеты по Израилю из сектора Газа

Одна из них разорвалась в незаселенной местности.
Анастасия Бобылева 2025-01-01 04:45:21
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Радикалы атаковали территорию Израиля, запустив две ракеты из сектора Газа. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении ведомства уточняется, что одну из ракет удалось перехватить. Вторая, сообщает ЦАХАЛ, разорвалась в незаселенной местности. Из-за этих ударов в районе Западного Негева на юге Израиля объявили воздушную тревогу.

Ранее израильская армия нанесла авиаудар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. В результате атаки удалось уничтожить полевого командира ХАМАС Абд аль-Хади Сабаха.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ
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