Радикалы выпустили две ракеты по Израилю из сектора Газа

Радикалы атаковали территорию Израиля, запустив две ракеты из сектора Газа. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении ведомства уточняется, что одну из ракет удалось перехватить. Вторая, сообщает ЦАХАЛ, разорвалась в незаселенной местности. Из-за этих ударов в районе Западного Негева на юге Израиля объявили воздушную тревогу.

Ранее израильская армия нанесла авиаудар по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. В результате атаки удалось уничтожить полевого командира ХАМАС Абд аль-Хади Сабаха.