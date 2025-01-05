Около 40 млн человек могут умереть к 2050 году от устойчивости к антибиотикам

В мире около 40 миллионов человек могут умереть из-за устойчивости организма к антибиотикам. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Отмечается, что в настоящее время ежегодно умирает около миллиона человек из-за устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться в связи с эволюцией микроорганизмов. В особой группе риска находятся пожилые люди старше 70 лет.
Согласно исследованиям, в настоящее время увеличивается число людей с хроническими заболеваниями. Это делает их более уязвимыми перед эволюционирующими бактериями.
Ранее сообщалось, что повсеместное применение антибиотиков приведет к снижению их эффективности. В будущем это может привести к смерти миллионов человек.
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