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Bild: снижение эффективности антибиотиков приведет к смерти миллионов

Из-за появления устойчивых к препаратам микробов к 2050 году от инфекций могут умереть более 29 миллионов человек.
Алексей Курильченко 2024-10-21 09:33:27
© Фото: IMAGO Michael Bihlmayer Globallookpress

Повсеместное применение антибиотиков приводит к снижению их эффективности. В будущем это может стать большой проблемой и привести к смерти миллионов человек. Об этом сообщает германское издание Bild.

«В настоящее время мы утрачиваем достижения современной медицины и возвращаемся во времена открытия пенициллина», - заявил изданию президент Общества инфекционной терапии Пауля Эрлиха Матиас Плетц.

По данным издания, к 2050 году более 39 миллионов человек могут умереть из-за инфекций, вызванных устойчивым к антибиотикам микробами. Проблема заключается в том, что врачи выписывают антибиотики при респираторных заболеваниях, против которых они бесполезны. К тому же, после пандемии коронавируса появились микробы, устойчивые к этим препаратам.

Чаще всего устойчивые к антибиотикам микробы выявляют в Греции, Португалии, Турции, Индии, а также в странах Азии. При этом с 2017 года одобрено только 12 новых препаратов, а затраты на их разработку могут достигать двух миллиардов евро. Лидером в области разработки антибиотиков является Китай, в то время как в Европе не производится ни одного продукта.

Ранее ученые Института биологии гена РАН завили о создании альтернативы антибиотикам. Лекарство на основе лактоферина эффективно борется с супербактериями.

#в стране и мире #Медицина #лекарства #В ИноСМИ #антибиотики
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