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Четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ под Горловкой

По словам мэра города, украинские дроны сбросили взрывоопасный предмет в поселке Озеряновка и Короленко.
Игнат Далакян 2025-01-04 20:08:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Четыре мирных жителя пострадали в поселке Озеряновка и Короленко в Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в поселке Озеряновка», - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале.

После этого глава города добавли, что ВСУ также атаковали дроном поселок Короленко, в результате чего пострадал еще один мирный житель.

До этого утром украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке. По словам главы города, ВСУ применили кассетные боеприпасы. В результате атаки пострадали девять человек.

Горловка расположена в 50 километрах от Донецка к северу. В городе находится химический завод «Стирол», а также угледобывающие предприятия. Этот населенный пункт является одним из крупнейших в Донецкой Народной Республике. С начала конфликта ВСУ постоянно обстреливают жилые кварталы города.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #пострадавшие
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