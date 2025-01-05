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Пятно мазута обнаружили в море в 1,5 км от берега центрального пляжа Анапы

По данным МЧС России, с начала работ в Краснодарском крае вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Глеб Владовский 2025-01-05 20:43:08
© Фото: МЧС России

В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружили пятно мазута. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что с начала работ в Краснодарском крае собрали не менее 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее сообщалось, что после крушения танкеров с мазутом вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненной почвы.

#в стране и мире #Краснодарский край #анапа #МЧС России #пятно мазута
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