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На девяти пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута

Губернатор Развожаев подчеркнул, что массовое загрязнение на побережье не наблюдается.
Глеб Владовский 2025-01-04 22:04:51
© Фото: МЧС России

На восьми официальных и одном неофициальном пляже Севастополя обнаружили пятна мазута. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», - написал он в своем телеграм-канале.

Развозаев подчеркнул, что мазут убрали практически на всех загрязненных точках. Остальные работы продолжатся завтра.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось убрать появившийся у Балаклавской бухты мазут.

#Севастополь #Михаил Развожаев #пятно мазута #уборка мазута
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