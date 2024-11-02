В Кировской области грузовик протаранил остановку с людьми

В Омутнинске Кировской области грузовик столкнулся с легковым авто и въехал в автобусную остановку с людьми, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. В результате ДТП пострадали три человека.

«В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», - говорится в сообщении ГУ МЧС по области в Telegram.

Полиция проведет проверку по факту ДТП, будут установлены причины аварии. Происшествие случилось днем, около трех часов по местному времени, к данному моменту завалы у остановки разобрали, уточнили в ведомстве.

На кадрах Госавтоинспекции видно, что дороги города полностью покрыты мокрым снегом. В связи со сложными погодными условиями ведомство также просит соблюдать осторожность при движении.