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В Кировской области грузовик протаранил остановку с людьми

В результате пострадали трое человек, один из них был госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 19:29:48
© Фото: gai43, Telegram

В Омутнинске Кировской области грузовик столкнулся с легковым авто и въехал в автобусную остановку с людьми, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. В результате ДТП пострадали три человека.  

«В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», - говорится в сообщении ГУ МЧС по области в Telegram.

Полиция проведет проверку по факту ДТП, будут установлены причины аварии. Происшествие случилось днем, около трех часов по местному времени, к данному моменту завалы у остановки разобрали, уточнили в ведомстве.

На кадрах Госавтоинспекции видно, что дороги города полностью покрыты мокрым снегом. В связи со сложными погодными условиями ведомство также просит соблюдать осторожность при движении.

#Кировская область #ДТП #пострадавшие #госавтоинспекция #МВД России
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