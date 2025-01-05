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В Минздраве назвали симптомы заражения метапневмовирусом

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с 2010 года доступен набор реагентов для точной диагностики респираторных вирусных инфекций.
Глеб Владовский 2025-01-05 19:16:52
© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости

Стало известно, какие симптомы проявляются у тех, кто заболевает метапневмовирусом в случае заражения. Об этом сообщил эксперт Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, вирус представляет особую опасность для младенцев, пожилых людей и людей со слабым иммунитетом.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», - приводит его слова РИА Новости.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что С 2010 года доступен набор реагентов, предназначенный для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, в том числе метапневмовируса.

Ранее врач-педиатр Юлия Сиверцова в беседе со «Звездой» рассказала, кто находится в группе риска по метапневмовирусу.

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