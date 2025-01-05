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В США эстакадный мост через реку обрушился из-за проехавшего по нему поезда

Вагон с химикатами упал в реку. Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2025-01-05 17:10:36
© Фото: Graham Hughes Keystone Press Agency Globallookpress

В штате Орегон обрушился эстакадный мост во время передвижения грузового поезда по нему. Об этом сообщил местный телеканал KPTV.

Уточняется, что в одном из вагонов упавшего поезда находилась мочевина. Предполагается, что она могла попасть в воду реки.

«Представитель PNWR (Portland & Western Railroad - Прим.Ред.) подтвердил, что поезд из 19 вагонов двигался по железнодорожному мосту, когда он рухнул, но о пострадавших не сообщалось», - приводит выдержку из материала радио Sputnik.

Местная полиция призвала жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления, поскольку риск попадания химикатов до сих пор остается.

#в стране и мире #сша #химикаты #орегон #Обрушение моста
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