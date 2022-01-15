В концертном зале в Орегоне произошла массовая стрельба

Шесть человек госпитализированы после стрельбы в концертном зале WOW Hall в городе Юджин штата Орегон. Полиция пока не задержала нападавших.

По данным телеканала Koin 6, выстрелы прозвучали в 21.30 в пятницу, 14 января (8.30 мск 15 января).

На месте происшествия работает полиция, ведется расследование. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.