FT: Си Цзиньпин будет разговаривать с Трампом в стиле Дона Карлеоне

Китайская Народная Республика приступила к реализации ответных мер в отношении Соединенных Штатов. Предполагаемую стратегию председателя КНР Си Цзиньпина при президентстве Дональда Трампа сравнили со стилем Дона Корлеоне. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что по мнению Пекина, влияние Вашингтона в странах Глобального юга и Азии снижается. И поддержка такого видения растет.

«Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне», - считает профессор Джорджтаунского университета и экс-сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван С. Медейрос.

Он также отметил, что в ответ на возможные шестидесятипроцентные пошлины на импорт из Китая, КНР запланировал три стратегии в отношении избранного американского президента. Это ответные меры, адаптация и диверсификация. И по мнению специалиста, Китай уже начал реализовывать этот план.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США со своей супругой.