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FT: Си Цзиньпин будет разговаривать с Трампом в стиле Дона Карлеоне

Китай запланировал три стратегии в отношении Дональда Трампа, полагает профессор Джорджтаунского университета Медейрос.
Игнат Далакян 2025-01-05 17:56:38
© Фото: White House, via Globallookpress.com, Global Look Press

Китайская Народная Республика приступила к реализации ответных мер в отношении Соединенных Штатов. Предполагаемую стратегию председателя КНР Си Цзиньпина при президентстве Дональда Трампа сравнили со стилем Дона Корлеоне. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что по мнению Пекина, влияние Вашингтона в странах Глобального юга и Азии снижается. И поддержка такого видения растет.

«Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне», - считает профессор Джорджтаунского университета и экс-сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван С. Медейрос.

Он также отметил, что в ответ на возможные шестидесятипроцентные пошлины на импорт из Китая, КНР запланировал три стратегии в отношении избранного американского президента. Это ответные меры, адаптация и диверсификация. И по мнению специалиста, Китай уже начал реализовывать этот план.

Ранее стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США со своей супругой.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #торговые войны #Дон Карлеоне
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