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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14

Медики начали оказание помощи пострадавшим на месте происшествия.
Глеб Владовский 2025-01-05 16:22:03
© Фото: @mchs_10, Telegram

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое - в тяжелом состоянии в реанимации», - написал он в соцсетях.

Охлопков также добавил, что сложные погодные условия не позволяют отправить вертолет санавиации к месту происшествия. В связи с чем было решено отправить на автомобилях бригаду скорой помощи.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, в Карелии съехал в кювет и перевернулся туристический автобус. В момент происшествия в автобусе находились 43 человека.

#карелия #ДТП #пострадавшие #автобус #минздрав рф
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