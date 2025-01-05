Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое - в тяжелом состоянии в реанимации», - написал он в соцсетях.

Охлопков также добавил, что сложные погодные условия не позволяют отправить вертолет санавиации к месту происшествия. В связи с чем было решено отправить на автомобилях бригаду скорой помощи.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, в Карелии съехал в кювет и перевернулся туристический автобус. В момент происшествия в автобусе находились 43 человека.