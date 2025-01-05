В Карелии перевернулся автобус с туристами

Сегодня в Карелии съехал в кювет и перевернулся туристический автобус. Авария произошла на 302-м километре автодороги А-121 в районе поселка Ляскеля. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Министр здравоохранения Республики Михаил Охлопков сообщил, что, по предварительным данным, пострадали шесть человек. Точное количество раненых еще уточняется.

«Минздрав подготовил вертолет санитарной авиации», - добавил чиновник.

По его словам, в момент происшествия в автобусе находились 43 человека. Среди них были жители Москвы Белгорода, Курска и Воронежа.