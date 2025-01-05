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Китай занял третье место в числе экспортеров пива в РФ

По данным статслужб, Германия, Чехия и Китай занимают лидирующие позиции.
Глеб Владовский 2025-01-05 15:14:38
© Фото: Andrey Arkusha Global Look Press

В 2024 году Китай вошел в тройку мировых экспортеров пива в Россию. Такие данные приводят в национальных статистических службах.

За последние 10 месяцев минувшего года КНР удалось нарастить поставки в 1,6 раза - до 29,8 тысячи тонн пенного напитка. Таким образом, Китаю удалось подняться с шестого на третье место.

Несмотря на это, лидирующую позицию занимает Германия, поставив в 2024 году 105,3 тыс. тонн пиво, несмотря на просадку в 24%. Второе место осталось за Чехией - ей удалось на 27% нарастить поставки в РФ за этот же период, продав до 33,1 тыс. тонны пива, пишет RT.

Несмотря на рост поставок пива из стран Европы, напомним, что кабмин РФ повысил ставки таможенной пошлины на его ввоз из недружественных стран почти в 2,5 раза.

#Китай #в стране и мире #Германия #чехия #пиво #экспорт
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